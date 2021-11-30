В Коврове ветер сорвал крышу дома, повредив два автомобиля

В Коврове 30 ноября сильный ветер сорвал металлический лист со сгоревшей кровли дома № 10 по ул.Социалистическая, повредив два автомобиля. Спасатели поисково-спасательного отряда МКУ УГОЧС города Коврова и автоколенчатый подъемник на данный момент работают на месте происшествия, спасатели и пожарные укрепляют металлическую кровлю, которая была повреждена пожаром, а те элементы, которые могут быть снесены ветром, срезают и спускают на землю. Во Владимире стихия тоже разгулялась и ночью на стройплощадке на Большой Нижегородской смыло в котлован даже часть тротуара вместе с плиткой.

ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает: собираясь выйти на улицу, помни - что по прогнозу специалистов сегодня может быть сильный ветер порывами до 25 м/с, а значит, нельзя находиться и оставлять личный транспорт под широкоформатными конструкциями. Водителей также призывают к осторожности: из-за осадков и ветра - на дорогах плохая видимость. А родителям предлагают не водить детей гулять.