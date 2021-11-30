Владимирские гимнасты вернулись с медалями с всероссийских соревнований

фото из группы Спортивной гимнастики. Школа им. Н.Г. Толкачева в ВКонтакте

Команда владимирских гимнастов успешно выступила на всероссийских соревнованиях на призы губернатора Калужской области по спортивной гимнастике в городе Обнинске, завоевав золотые медали!

В состав команды вошли: Александр Карцев, Кирилл Прокопьев, Матвей Акиньшин и Дмитрий Суходольский.

В личном многоборье по программе мастеров спорта победителем стал участник Олимпиады в Токио Александр Карцев, бронзовую награду завоевал Кирилл Прокопьев (на олимпийских играх он был в резерве)

Кроме того, триумфом владимирских спортсменов закончились соревнования в отдельных видах многоборья. Кирилл Прокопьев завоевал две золотые медали на вольных упражнениях и коне-махи, а также серебро на перекладине. В вольных упражнениях серебряная медаль у Александра Карцева. Владислав Новокшонов стал сильнейшим в опорном прыжке. Тимур Камолитдинов Тимур завоевал золото на перекладине. У братьев Акиньшины три медали - золото на вольных упражнениях, серебро и бронза на перекладине.