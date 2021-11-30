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Общество30 ноября 2021 10:37

Пять автобусных маршрутов Владимира выставили на торги

Перевозчики должны будут взять два или три маршрута сразу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Городская администрация выставила еще пять автобусных маршрутов на торги. Перевозчик должен будет взять или два маршрута - 11-й и 25-й, или три - 4С, 9С и 55С.

При определении победителя будут оценивать стоимость контракта, опыт работы перевозчика и количество автобусов с газомоторным топливом. Кроме того, автобусы должны быть низкопольные или полунизкопольные, вместимостью свыше 90 человек и оснащены видеонаблюдением и системой ГЛОНАСС.

Также необходимо перекрасить автопарк в фирменные красно-белые цвета, в 2022 году участвовать в программе обновления подвижного состава, а с 2023-го года использовать транспорт не старше трех лет.

Перевозчиков определят 27 и 28 декабря и заключат с ними контракты на пять лет.

Сейчас маршруты №4С, № 9С и № 55С обслуживает «Владимирпассажиртранс», а №11С и 25 – ООО «ОКТО».

Кстати, до сих пор не найден новый перевозчик для 27-го маршрута. На торги никто не заявился.