Муромлянин, попытавшийся сбить пристава на машине, получил реальный срок

Тридцатичетырехлетний горожанин признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза причинения вреда здоровью, применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников органа принудительного исполнения).

Как рассказали в региональном Следкоме, 17 июля 2020 года в рамках производства исполнительных действий по изъятию автомобиля житель города Мурома, не желая добровольно отдавать имущество, угрожая применить насилие опасное для жизни и здоровья, пытался совершать наезды передней частью автомобиля на трех приставов-исполнителей УФССП России по Владимирской области города Муром и Муромского района. В результате мужчина умышленно совершил наезд на судебного пристава, причинив ему телесные повреждения. Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к наказанию в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.