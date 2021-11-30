Александр Авдеев пообещал вторую развязку на трассе М-7 в Вязниках

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В рамках рабочей поездки в Вязниковский район 27 ноября врио Губернатора уделил особое внимание дорожной тематике. В частности он согласился поддержать проект местных властей в вопросе строительства новой развязки на трассе М-7.

Напомним, что для вязниковцев это очень острая проблема. Федеральная трасса М-7 «Волга», проходя через Вязники с запада на восток, делит город на две части. Фактически попасть из одной части в другую можно только через единственную развязку – на 300-м километре М-7.

«В перспективе предусматривается строительство развязки на 294-м км трассы − на въезде в Вязники со стороны Москвы. Мы уже нашли проектное решение, которое будет стоить гораздо дешевле, чем уже реализованное. Прошу поддержать проект к реализации в 2022 году. Для нас это очень важно», − обратился к врио Губернатора глава районной администрации Игорь Зинин.

Александр Авдеев пообещал обсудить проект в ближайшее время с руководством М-7. Также он собирается помочь с приведением дороги в порядок от деревни Шустово до посёлка Мстёра.