Во Владимире на ремонт дорог потратили 250 миллионов рублей

В этом году во Владимире в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт дорожных объектов было направлено 250 милоионов рублей, большая часть - 200 миллионов - из федерального бюджета 50 - из бюджета города. Отремонтировано 11 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 12 километров и мост в районе Дворца детского (юношеского творчества).

Также в рамках национального проекта было установлено два новых светофорных объекта: один на пересечении Судогодского шоссе и автодороги «Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово» и второй - на пересечении ул. Егорова и ул. Добросельской.

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» город Владимир вновь выделит на капитальный ремонт дорог 250 млн рублей. Будут отремонтированы 14 дорожных объектов