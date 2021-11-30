Житель Петушков пытался дать взятку сотруднику УФСБ

36-летний житель Петушков признан судом виновным в "даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие))", сообщает СУ СКР по Владимирской области.

В сентябре обвиняемый за прекращение проведения в отношении его знакомого оперативно-розыскных мероприятий, с последующим содействием в непривлечении его к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства, дал взятку в размере 60 тысяч рублей сотруднику регионального УФСБ, действующего в рамках оперативного эксперимента.

В момент передачи незаконного денежного вознаграждения мужчина был задержан.

Вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил жителя Петушков к штрафу в размере 350 тысяч рублей.