Росгвардейцы пресекли две кражи во Владимире

фото Управления Росгвардии по Владимирской области

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с охраняемых объектов.

Ночью 24 ноября патрульный экипаж получил информацию, что в одном из магазинов на улице Верхняя Дуброва сработала охранная сигнализация. По прибытию на место правоохранители обнаружили, что в помещении разбито окно и из него похищена касса. Вскоре росгвардейцы разыскали и задержали подозреваемых – ими оказались раннее неоднократно судимые местные жители 2005 и 2002 годов рождения. Задержанные переданы полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Второй случай произошел этой же ночью на улице Нижняя Дуброва, где также сработала сигнализация. Неизвестные, разбив окно, проникли в помещение общепита и похитили материальные ценности. По горячим следам подозреваемые были задержаны сотрудниками Росгвардии и переданы полицейским. По данному факту проводится проверка.