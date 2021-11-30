У владимирской прокуратуры будет новый начальник

30 ноября у прокуратуры Владимирской области сменится начальник. Дело в том, что сегодня два комитета Совета Федерации (по конституционному законодательству и государственному строительству и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера) проведут совместное заседание, на котором утвердят представленных Президентом РФ кандидатур для назначения на должность прокуроров субъектов РФ. Среди них и владимирский пока прокурор Игорь Пантюшин. Его рекомендуют для перевода на должность прокурора Республики Башкортостан.

Напомним, что Игорь Пантюшин возглавил прокуратуру 33 региона в 2013 году. До этого он работал на разных должностях в прокуратуре Липецкой области, пройдя путь от следователя до руководителя ведомства в Липецкой области. Имеет множество наград и медалей.

Кстати, Игорю Пантюшину в 2018 году продлили срок полномочий на пять лет. А это значит, что он, если бы не этот перевод, занимал бы должность прокурора Владимирской области вплоть до 2023 года.