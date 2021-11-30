В Камешковском районе ребенок ранил себя из пневматического пистолета

Прокуратура Владимирской области проводит проверка по факту получения малолетним ранения из пневматического оружия. 28 ноября в Центральную районную больницу г. Камешково поступил ребенок, 2019 года рождения.

По предварительной информации мальчик проживает в почелкн им М.Горького Камешковского района с матерью, ее сожителем и старшими братом и сестрой. В этот день мужчина оставил пневматический пистолет в свободном доступе на кухонном столе. Оказавшись в какое-то время без присмотра взрослых, малыш взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица.

Мальчик в настоящее время находится на лечении в одной из московских клиник. Прокуратурой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.