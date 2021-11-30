Восемь борцов из Владимирской области победили в Чемпионате ЦФО по греко-римской борьбе

фото департамента физкультуры и спорта

Чемпионат Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе состоялся в минувшие выходные в Ярославле. В нем приняла участие команда Владимирской области, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Наш регион представляли 14 борцов в различных весовых категориях, восемь из них заняли призовые места!

1 место - Гусейн Гусейнов (60 кг), 1 место - Роман Иванов (63 кг), 1 место - Никита Корешков (67 кг), 2 место - Андрей Коноплев (55 кг), 2 место - Степан Стародубцев (82 кг), 2 место -Тембулат Абазов (87 кг), 2 место - Иван Константинов (97 кг), 3 место - Никита Метлин (97 кг).

Победители и призеры Чемпионата ЦФО получили право на участие в чемпионате России, который, напомним, состоится в Суздале со 2 по 6 февраля.