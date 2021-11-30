Жительница Владимира перевела мошеннику больше 7 тысяч за норковую шубу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Калининградской области. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "мошенничество", сообщает областное УМВД.

С заявлением в полицию обратилась жительница Владимира. Женщина пояснила, что на одном из популярных сайтов она обратила внимание на объявление о продаже норковой шубы. Связавшись с продавцом и уточнив детали, потерпевшая, не усомнившись, перевела на указанные им реквизиты банковской карты более 7 тысяч рублей. Шубу женщине не доставили, а псевдопродавец перестал выходить на связь.

Молодой человек был задержан владимирскими оперуполномоченными совместно с коллегами на территории Калининградской области.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.