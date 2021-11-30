Муромский браконьер за незаконную рыбалку получил исправительные работы

Как рассказали в ГБУ ВО «Дирекция ООПТ», их совместная работа с Владимирской природоохранной прокуратуры по выявлению случаев браконьерства и иных нарушений природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях регионального значения Владимирской области приносит свои результаты.

В отношении двух жителей, незаконно добывающих рыбу ставными сетями на территории заказника «Окско-Клязьминская пойма» на озере Суворощь в Гороховецком районе, в ноябре вынесен обвинительный приговор. Нарушителям назначен штраф по 10000 рублей. Подобное дело в отношении рыбака, применившего запретные орудия массового истребления водных биологических ресурсов на территории заказника «Колпь» (Селивановский район), рассматривалось тоже в ноябре в мировом суде г. Муром. Суд также признал мужчину виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде исправительных работ. Всего в текущем году в суды направлено 5 уголовных дел такой категории. Из водоёмов на территории ООПТ в ходе совместных рейдов извлечено более полукилометра сетей.

ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» и Владимирская природоохранная прокуратура в очередной раз предупреждает жителей Владимирской области, что добыча водных биологических ресурсов запрещёнными орудиями лова на территории ООПТ, влекут за собой не административную, а уголовную ответственность (статья 256 Уголовного кодекса РФ).