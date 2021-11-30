Суздаль вошел в десятку популярных недорогих городов для встречи Нового года

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где можно недорого встретить Новый год 2022.

Самые популярные города для встречи праздника — Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Лахденпохья, Великий Устюг, Кисловодск, Осташков и Суздаль.

По статистике, туристы бронируют жильё для на новогодние каникулы от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 2,4 тысячи рублей в сутки за человека. В среднем, семья из трёх человек тратит на пятидневный отдых на Новый год 21 тысячу рублей.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

В Суздаль едут в среднем на пару дней и тратят в сутки на жилье 2395 рублей.