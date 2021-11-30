Во Владимирской области 30 ноября коронавирус диагностирован у 311 человек

Во Владимирской области 30 ноября лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

65 случаев во Владимире, по 36 - в Гусь-Хрустальном и Ковровском, 34 - в Муромском районах. По 17 заболевших в Петушинском и Кольчугинском районах, 16 - в Александровском, 14 - в Суздальском, 13 - в Вязниковском, по 11 - в Собинском и Юрьев-Польском районах, 9 случаев - в Киржачском, 8 - в Меленковском, по 7 - в Камешковском и Судогодском районах, 6 - в Гороховецком, 3 - в Селивановском, 1 в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 448 случаев заболевания (16 889 сл. в г. Владимире, 8361 сл. в Гусь-Хрустальном, 8038 сл. о. Муром, 6539 сл. в Ковровском, 3668 сл. в Александровском, 3587 сл. в Петушинском, 3026 сл. в Юрьев-Польском, 3122 сл. в Вязниковском, 3090 сл. в Кольчугинском, 3023 сл. в Суздальском, 2440 сл. в Собинском, 2464 сл. в Киржачском, 1839 сл. в Меленковском, 1758 сл. в Гороховецком, 1522 сл. в Камешковском, 1285 сл. в Селивановском, 1003 сл. в Судогодском, 794 сл. в г. Радужном).