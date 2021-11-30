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Общество30 ноября 2021 5:33

Волонтеры передали памперсы и бутилированную воду для нужд Юрьев-Польской ЦРБ

Этого должно хватить на месяц
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото ОНФ по Владимирской области

фото ОНФ по Владимирской области

Несколько десятков упаковок памперсов для взрослых, месячный запас бутилированной воды, а также гигиенические наборы передали эксперты Народного фронта совместно с активистами благотворительного фонда «Близкие люди» для нужд ковидного госпиталя в Юрьев-Польском.

Ковидный госпиталь в Юрьев-Польском районе в последнее время практически всегда полон. Свободные койки для тяжелых пациентов появляются редко. От помощи медучреждение не отказывается. Свою лепту в общее дело внесли представители администрации Юрьев-Полького района, народные избранники и неравнодушные жители.

Подаркам и вниманию искренне обрадовались сотрудники медучреждения. Они заверили, что запаса воды и памперсов хватит, как минимум на месяц.

- Мы благодарны за ту заботу, которую к нам проявляют. Мы ощущаем поддержку с первых дней организации нашего госпиталя. Постоянно нам преподносят подарки для души, для сердца. Сейчас пошла более реальная помощь именно для больных. Благодарны всем, кто откликнулся, - сообщила заведующая инфекционным отделением Юрьев-Польской ЦРБ Марина Мальцева.