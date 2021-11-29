Владимирский завод заплатил долгов на 19 миллионов рублей

Владимирские судебные приставы взыскали свыше 19 миллионов рублей с крупнейшего местного производителя асинхронных электродвигателей. В отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с электромоторного завода крупной задолженности. Общество с ограниченной ответственностью накопило долг перед государством в виде налогов.

Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителю завода – должника, разъяснены последствия неисполнения требований исполнительных документов в срок, установленных для добровольного исполнения. Одновременно с этим представителем закона вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника. В результате принятых представителем закона мер, задолженность была погашена в полном объеме.