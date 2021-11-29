В Александрове иностранец попался с поддельными правами

Александровский городской суд будет рассматривать уголовное дело по факту хранения и использования заведомо поддельного официального документа в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Как выяснилось в ходе дознания, в 2017 году у себя на родине он через интернет-сайт за 25 000 рублей приобрел водительское удостоверение, заведомо зная, что подлинным оно не является. Зимой 2021 года на своем автомобиле он был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Александровскому району, которым предъявил указанный правоустанавливающий документ в целях подтверждения права управления транспортным средством.

У сотрудников ГИБДД подлинность данного удостоверения вызвала сомнения, а в ходе проведенной проверки было установлено, что в автошколе он никогда не обучался, экзамены в ГИБДД не сдавал, водительское удостоверение в базе не числится. Теперь водителю грозит ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года либо лишения свободы на тот же срок.