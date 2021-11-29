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Общество29 ноября 2021 13:51

Умерла Маргарита Анатольевна Малахова, многолетний председатель владимирского Горсовета

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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29 ноября 2021 года скончалась Маргарита Анатольевна Малахова, много лет являвшаяся председателем владимирского Горсовета.

Маргарита Малахова родилась 13 марта 1944 года в деревне Лазаревское Юрьев-Польского района в многодетной семье. Трудовой стаж Маргариты Анатольевны – более 50 лет. Она работала учителем, секретарем комсомольской организации, организатором художественной самодеятельности, организатором внешкольной и внеклассной работы. Много лет она занималась партийной работой. В 1979 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. С 1986 года - секретарь Владимирского горкома компартии. С 1997 по 2005 год Маргарита Малахова возглавляла Владимирский горсовет. За многолетний добросовестный труд она была награждена советскими и российскими государственными наградами.

О дате и месте прощания с Маргаритой Анатольевной Малаховой будет сообщено дополнительно.