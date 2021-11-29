В Муроме мужчину обвиняют в убийстве и расчленении собутыльника

В Муроме передано в суд дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Как сообщает областная прокуратура, 30 января 2021 года обвиняемый мужчина, будучи коммерческим директором одной фирмы, встретился у себя дома с бывшим соучредителем предприятия. Они распивали спиртные напитки, обсуждали методы руководства. Началась ссора, закончившаяся дракой. По версии следствия, подозреваемый нанес несколько ударов не установленным предметом по голове собутыльника. От этого последний скончался. После убийства своего бывшего компаньона, для сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело на несколько частей и упаковал их в мешки. На автомобиле он отвез их на территорию ГСК «Березовая роща», где спрятал в железобетонное кольцо, вкопанное в землю.

Также мужчину обвиняют в хранении чуть более килограмма пороха и самодельного предмета, снаряженного смесью, содержащей бездымный порох и другие пиротехнические элементы. Дело будет рассмотрено по существу Муромским городским судом.