Во Владимирской области за неделю выявили два случая гриппа

За последнюю неделю к врачам во Владимирской области обратилось 11 353 человека с признаками ОРВИ, среди них 4 528 детей. Интенсивный показатель составил 84,10 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 33,6%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 7 до 14 лет на 5,4% от 15 лет и старше на 158,2%.

Во Владимире за тот же срок зарегистрировано 3 822 обращения граждан в лечебные учреждения, среди них 1 513 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 107,10 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 18,4%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 15 лет и старше на 118,2.

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не зарегистрированы. Проведено 172 исследования. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (адновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и сезонная коронавирусная инфекция). Также выявлено 2 случая гриппа А(Н3N2).