Владимирская таможня остановила контрабанду древесины

Владимирской таможней возбуждены два уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что зарегистрированный в Ивановской области индивидуальный предприниматель незаконно вывез в Грузию 200 кубометров хвойных пород древесины стоимостью 1,7 миллиона рублей.

- Товар перемещался в рамках двух заключенных с грузинскими контрагентами внешнеторговых контрактов. При этом в таможенных декларациях были умышленно заявлены недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе, использовались подложные документы, - рассказал заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин.

Напомним, всего с начала года таможней возбуждено 5 уголовных дел по фактам контрабанды древесины.