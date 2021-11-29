Владимирская самбистка завоевала Кубок России

В Международной академии спорта (город Кстово, Нижегородская область) с 25 по 29 ноября прошел Кубок России по самбо среди мужчин и женщин.

Участниками Кубка стали 500 сильнейших самбистов из 11 регионов России. Были разыграны комплекты медалей в 22 весовых категориях.

Владимирскую область представила Заслуженный мастер спорта России Анастасия Хомячкова (Юрьев-Польский). В весовой категории до 80 кг Анастасия уверенно завоевала золотую медаль.

Анастасия Хомячкова - воспитанница Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по самбо им. Е. В. Чичваркина. Чемпионка России, Европы и мира по самбо.

Соревнования являются отборочными на Суперкубок мира (ранее назывался «Мемориал Харлампиева») который состоится в марте 2022 года в Москве.