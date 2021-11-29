Во Владимире открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса

Во владимирском отделении Сбербанка открылся пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Он находится по адресу: ул. Верхняя Дуброва, д. 21.

Вакцинацию там проводят сотрудники Городской поликлиники №1. Сделать прививку может любой посетитель банка без предварительной записи. Необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Перед тем, как сделать прививку, врач измеряет температуру, уровень артериального давления, собирает анамнез и сведения о контактах с инфицированными.

Медицинский кабинет в офисе Сбербанка будет работать с понедельника по пятницу с 13 до 15 часов.

К слову, 94% сотрудников Владимирского отделения Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк прошли вакцинацию от COVID-19.