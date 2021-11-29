В Коврове парень сбежал после кражи у подруги денег и украшений

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи. Преступление инкриминируют 28-летнему уроженцу Кемеровской области, который несколько месяцев до этого сожительствовал с потерпевшей.

По версии следствия, минувшей весной молодой человек, находясь дома у подруги долгое время, узнал, где та хранит деньги и ценности, чем в итоге и воспользовался.

Сперва парень стащил у нее 80 тысяч рублей и потратил их на выпивку и развлечения, а затем украл ювелирные украшения, которые сдал в ломбард. Золотые кольца, серьги и цепочки оценили в 50 тысяч рублей, которые молодой человек тоже потратил.

После этого кемеровчанин скрылся и больше дома у подруги не появлялся, а та, заметив пропажу денег и драгоценностей, обратилась в полицию.

Оперативникам удалось установить место, где находился парень, и задержать его. В преступлении он сознался.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.