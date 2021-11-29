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Общество29 ноября 2021 11:47

Медработники смогут бесплатно посетить Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Акция начнет действовать с 1 декабря
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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По инициативе Владимиро-Суздальским музея-заповедника в рамках всероссийской кампании взаимопомощи #МыВместе с 1 декабря во Владимирской области стартует акция «Героям нашего времени». Она направлена на поддержание морального духа работников сферы здравоохранения.

- Медицинские работники, врачи медсестры, в общем, все от главврача больницы до завхоза. В это непростое время мы должны подумать о тех, кто борется с инфекцией на передовой, тратя свое время, силы старается спасти нас и наших близких. Поэтому мы решили внести свою лепту в этот процесс и поблагодарить таким образом медиков за их самоотверженный труд, - сказал директор ВСМЗ Евгений Рыбаков.

Акция продлится с 1 по 31 декабря. В этот период медработники смогут бесплатно посетить экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.