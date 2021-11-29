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Происшествия29 ноября 2021 11:21

Во Владимирской области ожидается сильный дождь

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ближайшей ночью 29 ноября, с сохранением утром 30 ноября во Владимирской области ожидается сильный дождь, усиление юго-восточного ветра порывами до 13-18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Владимирцев просят во время ухудшения погоды по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями, проявлять осторожность.