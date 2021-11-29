Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт29 ноября 2021 11:16

Владимирская спортсменка одержала победу на турнире по смешанным единоборствам

Это вторая крупная победа для Вероники Борисовой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

26 ноября в Алматы состоялся турнир по смешанным единоборствам NFC 35. В нем участвовала владимирская спортсменка Вероника Борисова. Девушке 19 лет, и это вторая крупная победа на соревнованиях. Она смогла "опередить" спортсменку из Казахстана Нурсаулу Сархад. Сархад продержалась до третьего раунда, когда уступила техническим нокаутом - после серии пропущенных ударов рефери остановил поединок.

Первую победу в рамках NFC Вероника одержала 25 июня – она вырвала первенство у опытной соперницы Соры Рахмоновой.

Вероника тренируется на базе владимирской спортивной школы олимпийского резерва № 7 и СКЕ "Подполье". Она является мастером спорта по рукопашному бою, побеждала на Кубке мира. Также Вероника является кандидатом в мастера спорта по грэпплингу.