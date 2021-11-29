В Петушинскую районную больницу поступит современный видеогастроскоп

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Во Владимирской области продолжается реализация проекта федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках программы 26 ноября заключен контракт на поставку видеогастроскопа. Медицинское оборудование пополнит технический арсенал Петушинской районной больницы до конца текущего года.

Видеогастрокоп дает возможность проводить визуальный осмотр стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Встроенная в аппарат миниатюрная видеокамера передает на монитор изображение высокого разрешения, что позволяет в мельчайших деталях оценить состояние желудочно-кишечного тракта. Видеогастроскопия предусматривает не только диагностические исследования. Этот метод обеспечивает качественную визуализацию оперативных вмешательств.

Так, с помощью видеогастроскопа можно остановить желудочное кровотечение, извлечь инородное тело из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, взять биопсийную пробу, удалить полип или другое новообразование. При этом эндоскопические методы более безопасны и малотравматичны.

В конце 2021 – в начале 2022 года в медучреждения также поступят 9 цифровых флюорографов. Новую технику получат Гороховецкая, Камешковская, Киржачская, Кольчугинская, Курловская, Меленковская, Селивановская, Собинская и Суздальская районные больницы.