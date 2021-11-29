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Здоровье29 ноября 2021 10:59

Больше 147 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

Вторым компонентом вакцины привито 129 064 владимирцев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных во Владимире, а также во временных пунктах вакцинации, созданных медиками в торговых центрах и гипермаркетах, жители областного центра продолжают прививаться против коронавируса.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 29 ноября первым компонентом вакцины привились 147977 жителей областного центра. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 129064 владимирцев.

За все время вакцинации в лечебные учреждения Владимира поступило 206722 комплекта доз различных вакцин от коронавируса.