В Судогодском районе с 27 ноября не оказывают госуслуги без QR-кода

QR-коды во Владимирской области должны повсеместно ввести с 15 декабря. Однако на одной из территорий на это пошли раньше. Речь идет о Судогодском районе.

Местная администрация перед выходными опубликовала распоряжение №605, согласно которому все государственные и муниципальные услуги в районе теперь оказываются только при наличии QR-кода.

"С 27 ноября 2021 года организовать допуск посетителей (потребителей услуг) в муниципальные учреждения и предприятия МО «Судогодский район» при предъявлении действующего QR-кода, либо справки о прохождении первого этапа вакцинации от короновирусной инфекции COVID-19 (далее Справка), полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающих наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенного, в последние 6 месяцев заболевания COVID-19 (далее - действующий QR-код); не осуществлять оказание государственных и муниципальных услуг лицам, не имеющим документов (копии документов) подтверждающих наличие профилактической прививки от COVID-19 или справки", написано в распоряжении.

В других районах пока подобных мер не вводят.