Житель Гусь-Хрустального украл с работы кабель и провода

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился представитель торгового объекта, который сообщил, что с территории организации похищены около 60 метров кабеля и 60 метров провода. При осмотре места происшествия следов взлома полицейские не обнаружили.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался бывший работник организации, 29-летний местный житель.

По сообщению областного УМВД, мужчина сознался в преступлении и пояснил полицейским, что знал об установленном видеонаблюдении. Предположив, что в ночное время его не опознают, мужчина через забор проник на территорию и похитил имущество. После чего похищенные кабель и провод обжог и сдал в пункт приема металла, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по статье "кража". Оно передано в суд для рассмотрения по существу.