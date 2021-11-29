На трассе Владимир-Муром временно изменили схему движения из-за М-12

Схема участка. Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, изменение схемы дорожного движения произошло в связи с проведением третьего этапа строительства автобана М-12 «Москва — Казань».

На 119 километре, что находится в районе автозаправок после деревни Дмитриевка (для тех кто едет со стороны Мурома — в трех километрах от Ковардиц) на прямом участке трассы организована шикана: довольно крутая петля, перед которой водителям следует заблаговременно сбросить скорость.

Объезд строители и власти объясняют возведением путепровода в месте пересечения трассы М-12 с автодорогой «Владимир-Муром-Арзамас». В связи с этим в непосредственной близости от проезжей части забиваются буронабивные сваи, которые послужат основаниями будущих опор мостовой конструкции. Чтобы не возникало препятствий для водителей, дорогу «отодвинули» немного дальше.

Планируется, что все работы на этом участке завершатся летом 2024 года.