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Общество29 ноября 2021 10:18

Разрабатывать проект восстановления монастыря в Муроме будет "Владимирреставрация"

Деньги на это выделили из резервного фонда
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В регионе начнут разрабатывать проект реставрации женского монастыря в центре Мурома. Напомним, у Свято-Троицкого монастыря в городе на Оке обрушилась кирпичная стена. К счастью, никто не пострадал, но в монастыре отмечали, что в аварийном состоянии она находилась уже год.

Как рассказали в госинспекции по охране объектов культурного наследия, учитывая важность восстановления облика центральной площади Мурома с расположенным на ней памятником благоверным Петру и Февронии, необходимость привлечь туристов и оказания всестороннего содействия в скорейшем восстановлении и сохранении объекта культурного наследия Свято-Троицкого женского монастыря, администрация региона выделила средства из резервного фонда для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни», XVII в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкого монастыря», XVI в., XIX в. (г.Муром, пл.Крестьянина). По результатам проведенного открытого конкурса определился исполнитель по разработке проекта реставрации данного объекта культурного наследия. Им стало производственное объединение "Владимирреставрация".