Владимирский Следком раскрыл подробности крупной кражи из нефтепровода

Ранее прокуратура региона сообщила о завершении расследования и утверждении обвинительного заключения в отношении группы граждан, совершивших незаконное подключение к нефтепроводу и кражу из него топлива на 14 миллионов рублей.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области 29 ноября озвучили некоторые подробности этого не совсем обычного дела.

По версии следствия, житель республики Калмыкия создал организованную группу именно в целях кражи топлива. Согласно плану, члены группы подыскали подходящий участок с нефтепроводом, подготовили оборудование для незаконной врезки, а также бензовозы и средства конспирации.

Затем с июня по сентябрь 2020 года на территории Гороховецкого района группе удалось врезаться в трубу одного из крупных поставщиков нефтепродуктов, и выкачать около 380 тонн дизельного топлива на общую сумму около 14 миллионов рублей.

В целях прикрытия топливо продавали через розничные сети.

В ходе расследования у семерых членов группы изъято 700 тысяч рублей а также имущество еще на 3 миллиона. Один из мужчин добровольно возместил ущерб на сумму в 900 тысяч рублей. Также следователи наложили арест на другое их имущество на сумму еще в 4,7 миллиона для последующего возмещения ущерба.

Примечательно, что из семи человек лишь двое признали вину и заключили досудебные соглашения. Остальные сейчас дожидаются суда в следственном изоляторе.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.