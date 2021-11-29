Во Владимире один человек погиб и двое пострадали на пожаре в старом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме №15 по улице Ставровской. Это здание давно выведено из эксплуатации, и никаких официальных жильцов там нет.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС выяснили, что вызов был очень поздним, в связи с чем дом полыхал внутри по всей площади. Пожарные быстро справились с огнем, потушив его на площади 60 квадратных метров. В ходе тушения был спасен мужчина, другой выбрался из пламени самостоятельно.

К сожалению, без жертв не обошлось — в огне погибла женщина 1992 года рождения. Как выяснили дознаватели, она некоторое время жила в этом доме, а сама компания распивала спиртное и вела асоциальный образ жизни. Возгорание же заметил случайный очевидец, который и вызвал пожарных.

Кстати, мужчины 1987 и 1988 годов рождения тоже пострадали — оба с ожогами доставлены в городскую больницу скорой помощи.

В настоящее время специалисты пришли к выводу, что виной всему стал человеческий фактор — дознаватели МЧС рассматривают две версии случившегося — поджог или неосторожное обращение с огнем.