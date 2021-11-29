В Александровском районе сгорел дом в коттеджном поселке Лесной Хуторок

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.02 на пульт пожарной связи поступила информация о горящем доме на улице Лесная дачного коттеджного поселка Лесной Хуторок.

На место ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на четырех спецмашинах. По прибытию выяснилось, что пламя объяло крышу и второй этаж дома, при этом огонь угрожал перекинуться на соседний коттедж.

Пожарным удалось локализовать пламя, не дав ему распространиться, и ликвидировать пожар на площади 60 квадратных метров.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.