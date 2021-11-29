Во Владимирской области коронавирусом 29 ноября заболели 313 человек

На территории Владимирской области 29 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 63 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Ковровском, 36 сл. в Муромском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Александровском, 14 сл. в Петушинском, 14 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Гороховецком, 12 сл. в Суздальском, 11 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Киржачском, 9 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Судогодском, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 137 случаев заболевания (16 824 сл. в г. Владимире, 8325 сл. в Гусь-Хрустальном, 8004 сл. о. Муром, 6503 сл. в Ковровском, 3652 сл. в Александровском, 3570 сл. в Петушинском, 3015 сл. в Юрьев-Польском, 3109 сл. в Вязниковском, 3073 сл. в Кольчугинском, 3009 сл. в Суздальском, 2429 сл. в Собинском, 2455 сл. в Киржачском, 1831 сл. в Меленковском, 1752 сл. в Гороховецком, 1515 сл. в Камешковском, 1282 сл. в Селивановском, 996 сл. в Судогодском, 793 сл. в г. Радужном).