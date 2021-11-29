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Здоровье29 ноября 2021 6:50

Во Владимирской области коронавирусом 29 ноября заболели 313 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 29 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 63 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Ковровском, 36 сл. в Муромском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Александровском, 14 сл. в Петушинском, 14 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Гороховецком, 12 сл. в Суздальском, 11 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Киржачском, 9 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Судогодском, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 137 случаев заболевания (16 824 сл. в г. Владимире, 8325 сл. в Гусь-Хрустальном, 8004 сл. о. Муром, 6503 сл. в Ковровском, 3652 сл. в Александровском, 3570 сл. в Петушинском, 3015 сл. в Юрьев-Польском, 3109 сл. в Вязниковском, 3073 сл. в Кольчугинском, 3009 сл. в Суздальском, 2429 сл. в Собинском, 2455 сл. в Киржачском, 1831 сл. в Меленковском, 1752 сл. в Гороховецком, 1515 сл. в Камешковском, 1282 сл. в Селивановском, 996 сл. в Судогодском, 793 сл. в г. Радужном).