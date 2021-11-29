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Общество29 ноября 2021 6:33

Во Владимирской области составлено более 6500 протоколов за неуплату штрафов

Полицейские призывают жителей региона расплатиться с долгами
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за прошедшие 10 месяцев 2021 года полицейские составили более 6500 протоколов по статье «Неуплата административного штрафа в установленный срок».

Данная статья применяется к тем, кто не оплатил штраф в течение 60 суток с момента вступления в силу постановления о его вынесении. Такого нарушителя могут не только оштрафовать на вдвое большую сумму, но и отправить под арест на срок до 15 суток.

В преддверие Нового года полицейские региона призывают владимирцев добровольно оплатить все суммы. Правда, никаких акций в данном случае не проводится, однако стоит помнить, что в противном случае к неплательщикам могут явиться уже судебные приставы.