В Судогодском районе сгорел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 04.42 29 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д. 23. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом.

Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.