Муромский теплоход «Путейский-16» направлен на плановый ремонт

"Путейский-16" на ремонте. Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», на спецпредприятии ООО «ФлотСтройСервис» начался плановый ремонт теплохода «Путейский-16», который работает в Муромском районе водных путей.

В настоящее время теплоход установлен на так называемую «тумбу», и специалисты уже произвели дефектацию корпуса судна и пера руля.

Обстановочный теплоход «Путейский-16» является одним из самых старых судов, работающих на Оке в районе Мурома. Он построен в 1975 году на Каширском судостроительном заводе, и с марта 1989 года фактически имеет постоянную «прописку» в Муроме. Здесь теплоход выполняет различные работы в периоды навигации речного флота.

В частности, в минувшем сезоне «Путейский-16» часто использовался для траления судового хода Оки, а также для берегоочищения и других текущих работ.

После ремонта теплоход снова вернется в строй, и в следующем году опять продолжит работы на Оке в Муромском районе водных путей.