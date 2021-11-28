В Муроме непривитый медик проиграл суд медицинскому учреждению

Как следует из раздела делопроизводства Муромского городского суда, рентгенлаборанту государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», которая подавала исковое заявление к работодателю, было полностью отказано в удовлетворении исковых требований. Соответствующее решение местный дворец правосудия вынес 26 ноября.

Напомним — ранее Муромский городской суд сообщил о принятии к рассмотрению искового заявления сотрудницы упомянутого медучреждения, более известного в городе на Оке, как Муромский противотуберкулезный диспансер. Женщина-медик пожаловалась, что ее отстранили от работы из-за отказа делать прививку против коронавируса.

В своем иске рентгенлаборант утверждала, что эта прививка входит в перечень добровольных, а потому принуждение к вакцинации считается незаконным. В связи с этим она требовала восстановления на работе и выплаты компенсации за вынужденный простой. Тем не менее, суд с доводами истицы не согласился.

В настоящее время судебное решение в окончательном виде еще не опубликовано. Также пока неизвестно, будет ли оно обжаловано.