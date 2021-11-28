В Ковровском районе открыт памятник летчику-герою Михаилу Водопьянову

Как сообщает администрация Владимирской области, в преддверие 80-летия битвы за Москву, которая будет отмечаться 5 декабря, в деревне Крячково Ковровского района был открыт мемориал в виде бюста летчика Михаила Васильевича Водопьянова — генерал-майора авиации, одного из первых Героев Советского Союза, участвовавшего в легендарной операции по спасению экипажа парохода «Челюскин», в арктических экспедициях и принимавший участие в Великой Отечественной войне.

Крячково выбрали не случайно — именно здесь в годы Великой Отечественной базировался 432-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 81-й авиационной дивизии, возглавляемый Михаилом Водопьяновым.

Кстати, 18 ноября был день рождения Водопьянова, который появился на свет в 1899 году, а скончался в 1980 году.

На церемонии открытия присутствовали не только областные и районные власти, но и потомки известного летчика-героя. Они отметили, что открытие этого мемориала является не только данью памяти подвигам самого Михаила Васильевича, но и подвигу всего нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Также памятники Михаилу Водопьянову имеются в Москве на Аллее летчиков-героев на Ходынском поле и на малой родине генерала в Липецке.