Во Владимирской области 169 человек вылечились от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за минувшие сутки из медучреждений было выписано по выздоровлению 169 человек, переболевших коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, за сутки подтверждено 28 новых летальных исходов. Таким образом, с начала эпидемии в регионе от коронавируса скончался 2501 человек, выздоровели 54865 граждан.

По-прежнему в инфекционных госпиталях действуют 2235 койко-мест для больных с covid-19, из них 66,4 процента занято, что составляет 1483 койки, еще 752 места остаются свободными.