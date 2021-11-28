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Общество28 ноября 2021 9:01

В Петушинском районе не хватает сотрудников почтовых отделений

Почтальоны предпочитают уезжать в Москву за более высокими зарплатами
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Петушинского района, 26 ноября районное руководство обсудило проблему нехватки работников почтамтов с руководством УФПС Владимирской области. В Петушках и его пригородах давно назрела эта проблема, из-за чего в райцентре даже пришлось закрыть одно из почтовых отделений.

- Причиной этому является неконкурентоспособная заработная плата в сравнении с заработной платой работников почты в Московской области, - уточняют в администрации Петушинского района.

Власти попросили руководство почты рассмотреть вопрос увеличения коэффициента, влияющего на зарплату сотрудников, пообещав оказать, в свою очередь, необходимую помощь. Какую именно - в администрации не уточнили.

Сами петушинцы утверждают, что почтамты закрываются не только в райцентре, но и в других населенных пунктах, а иной раз за корреспонденцией приходится вовсе ходить на почту самостоятельно.