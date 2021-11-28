В Петушинском районе не хватает сотрудников почтовых отделений

Как сообщает администрация Петушинского района, 26 ноября районное руководство обсудило проблему нехватки работников почтамтов с руководством УФПС Владимирской области. В Петушках и его пригородах давно назрела эта проблема, из-за чего в райцентре даже пришлось закрыть одно из почтовых отделений.

- Причиной этому является неконкурентоспособная заработная плата в сравнении с заработной платой работников почты в Московской области, - уточняют в администрации Петушинского района.

Власти попросили руководство почты рассмотреть вопрос увеличения коэффициента, влияющего на зарплату сотрудников, пообещав оказать, в свою очередь, необходимую помощь. Какую именно - в администрации не уточнили.

Сами петушинцы утверждают, что почтамты закрываются не только в райцентре, но и в других населенных пунктах, а иной раз за корреспонденцией приходится вовсе ходить на почту самостоятельно.