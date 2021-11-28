Во Владимире откроется выставка, посвященная Дню матери

В 12 часов в ТЦ "Мегаторг" откроется выставка «Родное моё со мною», подготовленной предпринимателем Ириной Залевской.

История эого проекта началась еще летом 2021 года, когда Ирина Залевская отправилась с семьей в музей прикладного искусства Санкт-Петербургской академии им. А. Л. Штиглица. В экспозиции музея представлены уникальные печи, собранные из разных регионов России. На одной из печей, как потом оказалось, сделанной во Владимирской губернии в 1770-е гг., был особенный изразец, где мать прижимает к груди своего ребенка, а под изображением подпись “Родное моё со мною”. Именно этот маленький кусочек большой дворянской печи стал вдохновением к фотопроекту “Родное мое со мною”.

С помощью проекта организаторы хотят рассказать непростые истории женщин 33 региона и восхититься их невероятной силой, их любовью и нежностью к своим детям.

Для входа на открытие необходим QR - код (только для взрослых, для детей вход без QR - кода). Выставка продлится до 12 декабря.