Во Владимире пожарные и ГИБДД проверили проезды к домам по улице Мира

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сотрудники городской Госавтоинспекции и регионального ГУ МЧС отправились в жилой массив по улице Мира, где во дворах многоквартирных домов выяснили, может ли тяжелая пожарная техника проехать к жилым домам.

Как оказалось, по вечерам машины у новостроек стоят так плотно, что пожарные не смогли пробраться во дворы, таким образом, это затрудняет оперативную помощь в случае возникновения пожара.

На этот раз автомобили эвакуировать не стали, однако в Госавтоинспекции напомнили автолюбителям, что транспорт, мешающий проезду спецтехники, подлежит эвакуации в принудительном порядке.

Подобные рейды будут проводиться и в других уголках Владимира.