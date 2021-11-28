Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2021 7:47

Во Владимире пожарные и ГИБДД проверили проезды к домам по улице Мира

Очередной рейд по дворам состоялся в областном центра 26 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сотрудники городской Госавтоинспекции и регионального ГУ МЧС отправились в жилой массив по улице Мира, где во дворах многоквартирных домов выяснили, может ли тяжелая пожарная техника проехать к жилым домам.

Как оказалось, по вечерам машины у новостроек стоят так плотно, что пожарные не смогли пробраться во дворы, таким образом, это затрудняет оперативную помощь в случае возникновения пожара.

На этот раз автомобили эвакуировать не стали, однако в Госавтоинспекции напомнили автолюбителям, что транспорт, мешающий проезду спецтехники, подлежит эвакуации в принудительном порядке.

Подобные рейды будут проводиться и в других уголках Владимира.