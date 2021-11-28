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Здоровье28 ноября 2021 6:54

Во Владимирской области зарегистрировано 316 новых случаев коронавируса

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 28 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во Владимире за прошедшие 24 часа подтверждено 68 новых заражений коронавирусом, так что областной центр снова оказался в сводке на первом месте.

На втором месте Муромский район и округ Муром с 38 новыми заболевшими, на втором — Гусь-Хрустальный район с 37 случаями, а четвертую строчку в сводке занял Ковровский район с 35 заразившимися.

В Вязниковском и Александровском районе за сутки подтверждено по 17 новых случаев заражения коронавирусом, в Петушинском районе 16, в Кольчугинском районе 15, в Суздальском и Киржачском районах по 13, в Юрьев-Польском и Гороховецком районах по 10, в Собинском районе семь, в Камешковском, Меленковском и Судогодском районах по пять, в Селивановском районе три и в Радужном два новых случая.

Таким образом, за сутки подтверждено 316 новых заражений. Всего же с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 71824 случая заражения коронавирусом.