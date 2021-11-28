Во Владимирской области зарегистрировано 316 новых случаев коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во Владимире за прошедшие 24 часа подтверждено 68 новых заражений коронавирусом, так что областной центр снова оказался в сводке на первом месте.

На втором месте Муромский район и округ Муром с 38 новыми заболевшими, на втором — Гусь-Хрустальный район с 37 случаями, а четвертую строчку в сводке занял Ковровский район с 35 заразившимися.

В Вязниковском и Александровском районе за сутки подтверждено по 17 новых случаев заражения коронавирусом, в Петушинском районе 16, в Кольчугинском районе 15, в Суздальском и Киржачском районах по 13, в Юрьев-Польском и Гороховецком районах по 10, в Собинском районе семь, в Камешковском, Меленковском и Судогодском районах по пять, в Селивановском районе три и в Радужном два новых случая.

Таким образом, за сутки подтверждено 316 новых заражений. Всего же с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 71824 случая заражения коронавирусом.