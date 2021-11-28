Врио губернатора Владимирской области против наказания бригады «скорой помощи»

Как сообщает Владимирское региональное отделение Общероссийского народного фронта, в настоящее время общественники добиваются снятия дисциплинарных взысканий с врачей «скорой помощи» Радужного, которые 17 октября привезли под окна обладминистрации 89-летнюю женщину с подозрением на коронавирус после того, как ее отказались госпитализировать.

Региональное отделение ОНФ приводит слова врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, который высказался по данному поводу.

- Я против наказания медиков. Это были ошибки управления, и администрация и департамент здравоохранения их исправляют, - цитирует Александра Авдеева ОНФ.

Напомним — вечером 17 октября бригада СМП из Радужного привезла к администрации региона 89-летнюю женщину с 80-процентным поражением легких после того, как в двух больницах отказались ее принимать. При этом медики утверждают, что главврач больницы Радужного вовсе указала везти женщину домой. Но врачи не подчинились, и до последнего добивались госпитализации больной. В итоге место для бабушки нашли, но позднее стало известно, что два фельдшера, водитель и диспетчеры получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат, а теперь и вовсе зашла речь об их увольнении.