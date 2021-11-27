В Вязниках сгорел дотла грузовой микроавтобус

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.28 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в микрорайоне Нововязники, у дома №54 по улице Привокзальной. На место ЧП выехали 11 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

На момент прибытия первых подразделений микроавтобус горел открытым пламенем. Пожарные быстро ликвидировали пожар, общая выгоревшая площадь составила 8 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.